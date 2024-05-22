Непомнящий выступил за продление контракта сборной России с Карпиным

Экс-рулевой «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о возможном продлении контракта Валерия Карпина со сборной России.

Ранее сообщалось, что после окончания сезона Карпин обсудит новый контракт с президентом РФС.

Непомнящий заявил, что не видит проблем в совмещении, ведь сейчас сборная не участвует в турнирах.

«Трудности для Карпина, но не для сборной. Он в теме, хорошо изучил игроков. В этом случае, нет смысла, что-то менять», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

7 июня сборная России проведет товарищеский матч против Беларуси. Последний раз команды встречались между собой девять лет назад.