Карпин продлит контракт со сборной России — известен срок договора

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков провёл предварительную беседу с наставником национальной команды Валерием Карпиным.

Как утверждает издание «Спорт-Экспресс», в ходе разговора стороны решили отложить вопрос о продлении сотрудничества до окончания текущего розыгрыша Российской премьер-лиги. Сообщается, что проблем с продлением контракта быть не должно.

По информации источника, новый договор Карпина со сборной России будет рассчитан на два года.

Напомним, Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. Действующее соглашение тренера истекает в конце июля.