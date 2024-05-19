Карпукас: «Ожидаю, что сборная России победит Беларусь»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды Беларуси.

Карпукас, попавший в расширенный состав сборной России, считает, что команда Валерия Карпина сумеет обыграть своего соперника.

«Ожидаю, что сборная России победит Беларусь. Не смущает уровень соперника? Нам главное победить, без разницы с кем играть», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Матч между Россией и Беларусью состоится 7 июня. Начало этой игры запланировано на 13:00 по московскому времени.

Напомним, последний на сегодняшний день товарищеский матч сборной России завершился уверенной победой над командой Сербии со счётом 4:0.