Ларин высказался о возможном назначении Осинькина в сборную России

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился комментарием о возможном назначении Игоря Осинькина на пост наставника сборной России.

«Наверно каждому человеку интересно потренировать сборную. Но, мне кажется, Игорь Витальевич сейчас находится на своем месте», — приводит слова Ларина Metaratings.

Напомним, с лета 2020 года Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов». В нынешнем сезоне команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 40 набранных очков.

Действующий трудовой договор Осинькина с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года.