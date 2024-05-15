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Ларин высказался о возможном назначении Осинькина в сборную России

15 Мая 2024 • 19:49 Комментировать

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился комментарием о возможном назначении Игоря Осинькина на пост наставника сборной России.

«Наверно каждому человеку интересно потренировать сборную. Но, мне кажется, Игорь Витальевич сейчас находится на своем месте», — приводит слова Ларина Metaratings.

Напомним, с лета 2020 года Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов». В нынешнем сезоне команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 40 набранных очков.

Действующий трудовой договор Осинькина с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Игорь Осинькин Николай Ларин ещё теги
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