Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Тарханов оценил ближайшего соперника сборной России эксклюзив

15 Мая 2024 • 14:30 Комментировать

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между сборными России и Беларуси.

«У нас же много белорусов играет. В «Урале» есть ребята, Лисакович в «Балтике», Мартынович. Лига у них неплохая. Это хороший соперник. Это не слабая сборная, средняя по европейским меркам. Очень жду эту встречу и классный футбол», – сказал Тарханов.

Товарищеский матч между сборными Беларуси и России пройдёт в пятницу, 7 июня.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Беларуси Александр Тарханов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС «Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде Лепёхин: Победный гол «Динамо» нужно было отменять Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
14:30 · Чемпионат мира 2026
Тарханов оценил ближайшего соперника сборной России эксклюзив
13 Мая
23:38 · Чемпионат мира 2026
Экс-тренер «Лидса» и «РБ Лейпцига» Марш возглавил сборную Канады официально
11 Мая
13:54 · Чемпионат мира 2026
В Океании сборная набирает футболистов по объявлению
09 Мая
17:46 · Чемпионат мира 2026
Сборная России готова играть на выезде с сильными соперниками – генсек РФС
17:34 · Чемпионат мира 2026
В РФС рассказали, почему в июне сборная России проведёт только один матч
08 Мая
18:32 · Медиалига
Гордеев объяснил, почему он против матча сборной России со сборной Медиалиги эксклюзив
07 Мая
18:54 · Чемпионат мира 2026
Агент: Пока неизвестно, сыграет ли Головин за сборную России в июне
05 Мая
14:40 · Чемпионат мира 2026
В Малайзии футболиста облили кислотой
04 Мая
08:57 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов: «В ФИФА сказали, что пока УЕФА не снимет бан - отстранение останется»
02 Мая
16:09 · Чемпионат мира 2026
Ещенко поделился ожиданиями от матча между сборными России и Беларуси
12:18 · Чемпионат мира 2026
В Таджикистане высказались о матче со сборной России
08:01 · Чемпионат мира 2026
​США и Мексика отозвали свою заявку на проведение женского ЧМ в 2027 году
30 Апреля
17:17 · Чемпионат мира 2026
Аленичев исключил конфликт между Глушенковым и Карпиным
28 Апреля
09:31 · Чемпионат мира 2026
Уилкшир — о возможном участии сборной России на чемпионате мира 2030 года: «Странно слышать про такие планы»
26 Апреля
17:49 · Россия. Премьер-лига
Дюков назвал одного соперника сборной России на лето
Все новости
Рекомендуем