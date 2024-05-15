Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между сборными России и Беларуси.

«У нас же много белорусов играет. В «Урале» есть ребята, Лисакович в «Балтике», Мартынович. Лига у них неплохая. Это хороший соперник. Это не слабая сборная, средняя по европейским меркам. Очень жду эту встречу и классный футбол», – сказал Тарханов.

Товарищеский матч между сборными Беларуси и России пройдёт в пятницу, 7 июня.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи.