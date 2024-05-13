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Экс-тренер «Лидса» и «РБ Лейпцига» Марш возглавил сборную Канады официально

13 Мая 2024 • 23:38 Комментировать
Нидерланды
...
Канада
06.06 21:45

Наставник Джесси Марш занял пост у руля сборной Канады.

О назначении 50-летнего специалиста сообщила пресс-служба канадской национальной команды. Соглашение американца рассчитано до завершения чемпионата мира 2026 года.

Предыдущее место работы Джесси Марша – английский «Лидс». Во главе «павлинов» тренер находился с февраля 2022 года по февраль 2023. Ранее он работал в немецком «РБ Лейпциге» и австрийском «Ред Булл Зальцбурге».

Напомним, что чемпионат мира – 2026 пройдёт в Мексике, США и Канаде. На прошлом мундиале, который прошёл в 2022 году в Катаре, канадцы не смогли преодолеть групповой этап.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады Джесси Марш

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