Наставник Джесси Марш занял пост у руля сборной Канады.

О назначении 50-летнего специалиста сообщила пресс-служба канадской национальной команды. Соглашение американца рассчитано до завершения чемпионата мира 2026 года.

Предыдущее место работы Джесси Марша – английский «Лидс». Во главе «павлинов» тренер находился с февраля 2022 года по февраль 2023. Ранее он работал в немецком «РБ Лейпциге» и австрийском «Ред Булл Зальцбурге».

Напомним, что чемпионат мира – 2026 пройдёт в Мексике, США и Канаде. На прошлом мундиале, который прошёл в 2022 году в Катаре, канадцы не смогли преодолеть групповой этап.