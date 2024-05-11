В Океании сборная набирает футболистов по объявлению

Сборная Папуа-Новой Гвинеи опубликовала объявление о поиске футболистов. На этот факт обратил внимание телеграм-канал «Первый спорт». Чтобы стать претендентом на выступление в национальной команде Папуа-Новой Гвинеи, нужно заполнить анкету, подтвердить паспорт страны и отправить видео со своими действиями на футбольном поле.

Отметим, что сборная Папуа-Новой Гвинеи выступает в Океании. Команда ещё ни разу не пробивалась на чемпионат мира. При этом в 2016 году сборная Папуа-Новой Гвинеи смогла выиграть серебряные медали на Кубке ОФК. В финале того турнира команда проиграла Новой Зеландии по пенальти после ничьей 0:0.