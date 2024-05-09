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Сборная России готова играть на выезде с сильными соперниками – генсек РФС

09 Мая 2024 • 17:46 Комментировать

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов ответил на вопрос, рассматриваются ли варианты с гостевыми товарищескими матчами сборной России.

«Приоритет для нас – домашние матчи. Но если будут игры с сильными соперниками на выезде или на нейтральных полях, такие варианты тоже рассматриваются», - цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Как известно, из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи. В следующем месяце команда Валерия Карпина проведёт один такой матч – против Беларуси 7 июня на выезде.

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