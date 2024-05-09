В РФС рассказали, почему в июне сборная России проведёт только один матч

Максим Митрофанов, занимающий в Российском футбольном союзе должность генерального секретаря, высказался об июньском сборе национальной команды. По словам Митрофанова, летом сборная России проведёт только один матч – против Беларуси 7 июня.

«Мы приняли решение, что летом проведем только одну игру – с командой Беларуси. У нас были варианты, но мы от них отказались, в том числе для того, чтобы дать клубам небольшую паузу для отдыха и предсезонных сборов», - слова Митрофанова приведены на сайте «Матч ТВ».

Митрофанов отметил, что следующий чемпионат России может стартовать довольно рано, поэтому РФС принял решение не организовывать вторую игру сборной.

Как известно, в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.