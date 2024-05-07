Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Агент: Пока неизвестно, сыграет ли Головин за сборную России в июне

07 Мая 2024 • 18:54 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
07.06 13:00

Агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека «Монако» Александра Головина, высказался о возможном участии своего клиента в предстоящем матче сборной России.

«Сможет ли Саша сыграть против Беларуси? Пока нет понимания. На данный момент восстановление идет положительно», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Агент отметил, что Головин всегда готов приезжать в сборную России, но нужно учитывать разные моменты.

На счету 27-летнего Головина 48 матчей за национальную команду, шесть голов и 14 ассистов.

Товарищеский матч между сборной России и сборной Беларуси состоится 7 июня. Игра пройдет в Минске.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная России Александр Головин Александр Клюев ещё теги

Новости по матчу

04 Мая
20:09
Агент Захаряна рассказал, сыграет ли Арсен за сборную России против Беларуси
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БЕЛАРУСЬ РОССИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Холанн ответил легенде «Манчестер Юнайтед» , который назвал его игроком второй лиги Беллингем вошёл в историю «Реала»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Быков высказался о перестройке в ЦСКА Шалунов подписал новый контракт с «Локомотивом» на один год Крикунов: «Сборная России естественно сильнее Беларуси» Канарейкин: «Сборные Беларуси и Казахстана – это не команды уровня сборной России» Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Мая
18:54 · Чемпионат мира 2026
Агент: Пока неизвестно, сыграет ли Головин за сборную России в июне
05 Мая
14:40 · Чемпионат мира 2026
В Малайзии футболиста облили кислотой
04 Мая
08:57 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов: «В ФИФА сказали, что пока УЕФА не снимет бан - отстранение останется»
02 Мая
16:09 · Чемпионат мира 2026
Ещенко поделился ожиданиями от матча между сборными России и Беларуси
12:18 · Чемпионат мира 2026
В Таджикистане высказались о матче со сборной России
08:01 · Чемпионат мира 2026
​США и Мексика отозвали свою заявку на проведение женского ЧМ в 2027 году
30 Апреля
17:17 · Чемпионат мира 2026
Аленичев исключил конфликт между Глушенковым и Карпиным
28 Апреля
09:31 · Чемпионат мира 2026
Уилкшир — о возможном участии сборной России на чемпионате мира 2030 года: «Странно слышать про такие планы»
26 Апреля
17:49 · Россия. Премьер-лига
Дюков назвал одного соперника сборной России на лето
17:28 · Россия. Премьер-лига
Глава РФС Дюков высказался о ситуации с будущим Карпина
25 Апреля
15:57 · Чемпионат мира 2026
Сульшер может возглавить сборную после отказов Моуринью и Лэмпарда
23 Апреля
16:21 · Чемпионат мира 2026
Глушаков рассказал, что Черчесову приказали не брать его в сборную на чемпионат мира – 2018
15:06 · Чемпионат мира 2026
В Беларуси рассказали о дате проведения товарищеского матча против сборной России
09:37 · Чемпионат мира 2026
Названы две возможные даты матча России против Беларуси
15 Апреля
23:09 · Чемпионат мира 2026
Лэмпард отказался от возможности возглавить сборную
Все новости
Рекомендуем