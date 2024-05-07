Агент: Пока неизвестно, сыграет ли Головин за сборную России в июне

Агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека «Монако» Александра Головина, высказался о возможном участии своего клиента в предстоящем матче сборной России.

«Сможет ли Саша сыграть против Беларуси? Пока нет понимания. На данный момент восстановление идет положительно», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Агент отметил, что Головин всегда готов приезжать в сборную России, но нужно учитывать разные моменты.

На счету 27-летнего Головина 48 матчей за национальную команду, шесть голов и 14 ассистов.

Товарищеский матч между сборной России и сборной Беларуси состоится 7 июня. Игра пройдет в Минске.