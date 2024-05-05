Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В Малайзии футболиста облили кислотой

05 Мая 2024 • 14:40 Комментировать

Малазийский футбольный клуб «Селангор» сообщил о происшествии с участием своего футболиста – Фейсала Халима. Спортсмен пережил нападение, в котором использовалась кислота.

«Селангор» будет взаимодействовать с правоохранительными органами в рамках проведения расследования с целью выявления лиц, причастных к нападению. Клуб призвал болельщиков по всей стране поддержать Халима и уважать частную жизнь футболиста и его семьи.

26-летний Фейсал Халим всю карьеру проводит в родной Малайзии. За «Селангор» нападающий выступает с конца 2022 года. За плечами Халима 29 матчей за национальную сборную страны. В них форвард забил 14 голов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Моуринью может возглавить суперклуб - известно название «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене «Манчестер Юнайтед» нашёл звёздную замену тен Хагу
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место
Спортивные новости
15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Терещенко назвал самую интересную пару во втором раунде плей-офф НХЛ Чесноков: «Рублёв является фаворитом в матче с Оже-Альяссимом» «Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
14:40 · Чемпионат мира 2026
В Малайзии футболиста облили кислотой
04 Мая
08:57 · Чемпионат мира 2026
Митрофанов: «В ФИФА сказали, что пока УЕФА не снимет бан - отстранение останется»
02 Мая
16:09 · Чемпионат мира 2026
Ещенко поделился ожиданиями от матча между сборными России и Беларуси
12:18 · Чемпионат мира 2026
В Таджикистане высказались о матче со сборной России
08:01 · Чемпионат мира 2026
​США и Мексика отозвали свою заявку на проведение женского ЧМ в 2027 году
30 Апреля
17:17 · Чемпионат мира 2026
Аленичев исключил конфликт между Глушенковым и Карпиным
28 Апреля
09:31 · Чемпионат мира 2026
Уилкшир — о возможном участии сборной России на чемпионате мира 2030 года: «Странно слышать про такие планы»
26 Апреля
17:49 · Россия. Премьер-лига
Дюков назвал одного соперника сборной России на лето
17:28 · Россия. Премьер-лига
Глава РФС Дюков высказался о ситуации с будущим Карпина
25 Апреля
15:57 · Чемпионат мира 2026
Сульшер может возглавить сборную после отказов Моуринью и Лэмпарда
23 Апреля
16:21 · Чемпионат мира 2026
Глушаков рассказал, что Черчесову приказали не брать его в сборную на чемпионат мира – 2018
15:06 · Чемпионат мира 2026
В Беларуси рассказали о дате проведения товарищеского матча против сборной России
09:37 · Чемпионат мира 2026
Названы две возможные даты матча России против Беларуси
15 Апреля
23:09 · Чемпионат мира 2026
Лэмпард отказался от возможности возглавить сборную
12 Апреля
16:58 · Чемпионат мира 2026
В РФС высказались о поиске второго соперника для сборной России на июнь
Все новости
Рекомендуем