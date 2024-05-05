В Малайзии футболиста облили кислотой

Малазийский футбольный клуб «Селангор» сообщил о происшествии с участием своего футболиста – Фейсала Халима. Спортсмен пережил нападение, в котором использовалась кислота.

«Селангор» будет взаимодействовать с правоохранительными органами в рамках проведения расследования с целью выявления лиц, причастных к нападению. Клуб призвал болельщиков по всей стране поддержать Халима и уважать частную жизнь футболиста и его семьи.

26-летний Фейсал Халим всю карьеру проводит в родной Малайзии. За «Селангор» нападающий выступает с конца 2022 года. За плечами Халима 29 матчей за национальную сборную страны. В них форвард забил 14 голов.