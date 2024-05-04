Митрофанов: «В ФИФА сказали, что пока УЕФА не снимет бан - отстранение останется»

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, высказался о бане России на международной арене.

«В ФИФА нам сказали: «Мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан - наш останется». Для нас критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения», - передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские встречи. В последнем спарринге сборная России победила Сербию со счетом 4:0.