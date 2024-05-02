Ещенко поделился ожиданиями от матча между сборными России и Беларуси

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Беларуси и России, который пройдёт в Минске 7 июня на стадионе «Динамо».

Экс-игрок сборной России считает положительным тот факт, что национальная команда проводит товарищеские матчи, ведь лучше играть, чем не играть.

«Тем более можно просматривать молодых футболистов и пробовать разные схемы. Тренеру виднее, что и как делать», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.