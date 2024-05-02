В Таджикистане высказались о матче со сборной России

Фаридун Салиев, пресс-секретарь федерации футбола Таджикистана, высказался о возможном проведении товарищеского поединка против национальной команды России.
«Сейчас мы не можем сказать, будет товарищеская игра со сборной России или нет, все будет зависеть от июньских матчей. От этого мы и будем отталкиваться», - передает слова пресс-секретаря Sport24.
Напомним, что последний товарищеский матч сборная России провела на домашнем стадионе против национальной команды Сербии. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Следующий контрольный матч россияне проведут со сборной Беларуси.
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