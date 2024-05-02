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В Таджикистане высказались о матче со сборной России

02 Мая 2024 • 12:18 Комментировать

Фаридун Салиев, пресс-секретарь федерации футбола Таджикистана, высказался о возможном проведении товарищеского поединка против национальной команды России.

«Сейчас мы не можем сказать, будет товарищеская игра со сборной России или нет, все будет зависеть от июньских матчей. От этого мы и будем отталкиваться», - передает слова пресс-секретаря Sport24.

Напомним, что последний товарищеский матч сборная России провела на домашнем стадионе против национальной команды Сербии. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Следующий контрольный матч россияне проведут со сборной Беларуси.

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Сборная России сборная Таджикистана Фаридун Салиев ещё теги
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