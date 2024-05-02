​США и Мексика отозвали свою заявку на проведение женского ЧМ в 2027 году

США и Мексика больше не претендуют на совместное проведение женского чемпионата мира в 2027 году, они отозвали свою заявку под слова о намерении лучше подготовиться к проведению турнира в 2031 году. Не исключено, что это связано с тем, что в 2026 году эти страны примут мужское первенство по футболу и возникли опасения, что повторное проведение крупного турнира спустя всего лишь год не вызовет большого интереса у местной публики.

Это стало известно за чуть более чем две недели перед предстоящим конгрессом ФИФА в Бангкоке, в ходе которого будет объявлено, чья заявка победила. Он состоится 17 мая. Оставшиеся заявки - это бразильская заявка, а также совместная заявка от Германии, Бельгии и Нидерландов.