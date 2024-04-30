Аленичев исключил конфликт между Глушенковым и Карпиным

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в сборную России.

Аленичев признался, ему нравится игра Глушенкова, но по вопросу невызова лучше обратиться к главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

«Мог ли у Карпина и Глушенкова быть какой-то конфликт? Нет. Это исключено. Почему Карпин не видит Максима в команде? Причин не знаю», — приводит слова Аленичева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний Глушенков появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и оформил 17 ассистов.

Ближайший товарищеский матч сборная России проведет в июне против Беларуси.