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Уилкшир — о возможном участии сборной России на чемпионате мира 2030 года: «Странно слышать про такие планы»

28 Апреля 2024 • 09:31 Комментировать

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал намерение РФС вернуться на международную арену в 2028 году и принять участие в чемпионате мира 2030 года.

«Лично мне странно слышать, что сейчас строятся такие планы. Естественно, я жду, что Россию вернут на футбольную карту как можно скорее. Но я не знаю, откуда берутся эти даты», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, весной 2022 года российские команды были отстранены от участия во всех международных турнирах. С тех пор сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи. В своей последней игре коллектив Валерия Карпина разгромил команду Сербии со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Люк Уилкшир
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