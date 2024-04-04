Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Алдонин — о 35-м месте сборной России в рейтинге: «Какая-то объективность у ФИФА есть»

04 Апреля 2024 • 23:56 Комментировать

Экс-хавбек сборной России Евгений Алдонин отреагировал на информацию о том, что национальная команда поднялась на 35-ю позицию в рейтинге ФИФА.

«Если в целом, то какая-то объективность в рейтинге ФИФА есть, всё-таки он составляется в зависимости от результатов матчей. Но тут ещё надо понимать, как оценивать товарищеские матчи», — приводит слова бывшего футболиста издание Legalbet.

Стоит напомнить, что в последней встрече коллектив Валерия Карпина оказался сильнее сборной Сербии. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян. 

К слову, российские сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. На данный момент национальные команды проводят лишь товарищеские игры.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России Евгений Алдонин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Роналду написал три слова после победы 8:0 Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд Гвардиола назвал трёх игроков, которые точно пропустят ближайший матч «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России
Спортивные новости
Касаткина обыграла Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне «Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
04 Апреля
23:56 · Чемпионат мира 2026
Алдонин — о 35-м месте сборной России в рейтинге: «Какая-то объективность у ФИФА есть»
12:59 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «Рейтинг ФИФА не имеет никакого значения»
09:50 · Чемпионат мира 2026
Кафу — об Анчелотти в сборной Бразилии: «Это ненормально» 1
03 Апреля
20:30 · Чемпионат мира 2026
Варан рассказал, как принимал участие в матче чемпионата мира после сотрясения мозга
16:21 · Россия. Премьер-лига
Комличенко — о попадании в сборную России: «Всё в моих руках»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Голенков: «Верю, что могу получить вызов в сборную»
12:18 · Чемпионат мира 2026
Карпин назвал два фактора, которые мотивируют его работать в сборной России
12:05 · Чемпионат мира 2026
Ибрагимович сыграет прощальный матч за Швецию - известен соперник
10:17 · Чемпионат мира 2026
Бельгийский тренер возглавил сборную Камеруна
02 Апреля
20:51 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил прогресс Захаряна в последние недели
14:14 · Чемпионат мира 2026
Романцев оценил игру российских легионеров в матче с Сербией
01 Апреля
22:55 · Россия. Премьер-лига
Эксперт назвал Адиева лучшим кандидатом в тренеры сборной Азербайджана
16:29 · Чемпионат мира 2026
Матерацци вспомнил конфликт с Зиданом в финале чемпионата мира – 2006
11:24 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, что думает о работе Карпина в сборной России
10:00 · Чемпионат мира 2026
Булыкин предложил мировую звезду на замену Карпину в сборной России
Все новости
Рекомендуем