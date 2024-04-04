Алдонин — о 35-м месте сборной России в рейтинге: «Какая-то объективность у ФИФА есть»

Экс-хавбек сборной России Евгений Алдонин отреагировал на информацию о том, что национальная команда поднялась на 35-ю позицию в рейтинге ФИФА.

«Если в целом, то какая-то объективность в рейтинге ФИФА есть, всё-таки он составляется в зависимости от результатов матчей. Но тут ещё надо понимать, как оценивать товарищеские матчи», — приводит слова бывшего футболиста издание Legalbet.

Стоит напомнить, что в последней встрече коллектив Валерия Карпина оказался сильнее сборной Сербии. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

К слову, российские сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. На данный момент национальные команды проводят лишь товарищеские игры.