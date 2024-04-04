Колосков: «Рейтинг ФИФА не имеет никакого значения»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об обновленной версии рейтинга ФИФА. Сборная России совершила рывок вверх и занимает 35-е место.

«Что дает этот рейтинг? Абсолютно ничего, никакой пользы. Поднялись и поднялись, выиграли у Сербии - замечательно. Гордиться нечем. Бессмысленный подсчет очков, который нам не пригодится», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Первое место в рейтинге ФИФА занимает Аргентина, второй идет Франция, а третьей – Бельгия.

В марте сборная России провела домашний спарринг с Сербией. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 4:0.