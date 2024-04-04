Сборная России сделала рывок вверх в рейтинге ФИФА

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России, отстраненная от официальных турниров, улучшила свое положение. Подопечные Валерия Карпина поднялись с 38-го на 35-е место.

Напомним, что в марте сборная России провела один товарищеский поединок. На московском стадионе «ВТБ Арена» команда Карпина разгромно победила Сербию со счетом 4:0.

Первое место в рейтинге ФИФА продолжает удерживать Аргентина. На второй строчке располагается Франция, а на третьей – Бельгия.

Полная версия рейтинга ФИФА