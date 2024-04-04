Кафу — об Анчелотти в сборной Бразилии: «Это ненормально»

Бывший защитник «Милана» Кафу прокомментировал информацию о возможном назначении нынешнего наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

Кафу назвал Анчелотти хорошим тренером, отметив при этом, что в сборной Бразилии ещё никогда не было иностранного тренера.

«Это ненормально. Он никогда не говорил, что хочет возглавить сборную Бразилии. Бразильские болельщики немного не доверяют ему. Когда ты в сборной Бразилии, ты хочешь объявить об этом всему миру», — цитирует Кафу «Матч ТВ».

Напомним, под руководством Анчелотти «Реал» дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также итальянский специалист возглавлял «Милан», «Ювентус», «Челси», «ПСЖ», «Баварию» и «Эвертон».