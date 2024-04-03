Варан рассказал, как принимал участие в матче чемпионата мира после сотрясения мозга

Игрок обороны «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о своём выступлении на чемпионате мира - 2014 году. Он признался, что ему пришлось выйти на матч после сотрясения мозга.

«Матч с Нигерией завершил нормально, однако играл в режиме «автопилота». Медики задавались вопросом, готов ли я выступить с Германией]. Я был ослаблен, но в конечном итоге сыграл довольно хорошо», - цитирует Варана BBC.

Стоит отметить, что в текущем сезоне французский футболист провёл за «красных дьяволов» 29 встреч, отличившись одним забитым мячом.

По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.