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Варан рассказал, как принимал участие в матче чемпионата мира после сотрясения мозга

03 Апреля 2024 • 20:30 Комментировать

Игрок обороны «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о своём выступлении на чемпионате мира - 2014 году. Он признался, что ему пришлось выйти на матч после сотрясения мозга.

«Матч с Нигерией завершил нормально, однако играл в режиме «автопилота». Медики задавались вопросом, готов ли я выступить с Германией]. Я был ослаблен, но в конечном итоге сыграл довольно хорошо», - цитирует Варана BBC.

Стоит отметить, что в текущем сезоне французский футболист провёл за «красных дьяволов» 29 встреч, отличившись одним забитым мячом.

По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Франции АПЛ Рафаэль Варан ещё теги
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