Карпин назвал два фактора, которые мотивируют его работать в сборной России

Главный тренер сборной России Валерия Карпин рассказал о своей мотивации работать в национальной команде.

«Поработать с этими игроками, потренировать их. Мне это нравится. Это раз. Плюс второе - сыграть с хорошими соперниками, которые сейчас пошли. Это мотивирует», - поведал специалист в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что срок действующего трудового договора Карпина со сборной России истекает в конце июля. В прессе сообщалось о возможном продлении сотрудничества на два года. В последнем товарищеском поединке сборная России разгромила Сербию со счетом 2:0.