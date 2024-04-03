Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Карпин назвал два фактора, которые мотивируют его работать в сборной России

03 Апреля 2024 • 12:18 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерия Карпин рассказал о своей мотивации работать в национальной команде.

«Поработать с этими игроками, потренировать их. Мне это нравится. Это раз. Плюс второе - сыграть с хорошими соперниками, которые сейчас пошли. Это мотивирует», - поведал специалист в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что срок действующего трудового договора Карпина со сборной России истекает в конце июля. В прессе сообщалось о возможном продлении сотрудничества на два года. В последнем товарищеском поединке сборная России разгромила Сербию со счетом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Старые грабли Мусаева: «Краснодар» доигрался в матче с «Локомотивом»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
Кожевников высказался о поражении «Трактора» в первом матче плей-офф КХЛ с «Локомотивом» Канарейкин высказался о будущем Ковальчука Каменский: «Любая из четырёх команд может выиграть Кубок Гагарина» Андрей Шестаков назвал лучшего тренера за всю историю КХЛ «Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Апреля
12:18 · Чемпионат мира 2026
Карпин назвал два фактора, которые мотивируют его работать в сборной России
12:05 · Чемпионат мира 2026
Ибрагимович сыграет прощальный матч за Швецию - известен соперник
10:17 · Чемпионат мира 2026
Бельгийский тренер возглавил сборную Камеруна
02 Апреля
20:51 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил прогресс Захаряна в последние недели
14:14 · Чемпионат мира 2026
Романцев оценил игру российских легионеров в матче с Сербией
01 Апреля
22:55 · Россия. Премьер-лига
Эксперт назвал Адиева лучшим кандидатом в тренеры сборной Азербайджана
16:29 · Чемпионат мира 2026
Матерацци вспомнил конфликт с Зиданом в финале чемпионата мира – 2006
11:24 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, что думает о работе Карпина в сборной России
10:00 · Чемпионат мира 2026
Булыкин предложил мировую звезду на замену Карпину в сборной России
09:00 · Чемпионат мира 2026
Кержаков оценил разгромную победу России над Сербией
30 Марта
10:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-генсек РФС выбрал тренера на замену Карпину в сборной России эксклюзив
29 Марта
20:00 · Россия. Премьер-лига
«Приедет, подурит всех и уедет»:  Орещук против иностранца у руля сборной России эксклюзив
17:00 · Чемпионат мира 2026
Сенников оценил работу Карпина в сборной России эксклюзив
14:42 · Россия. Премьер-лига
Зырянов: Успех сборной России на Евро-2008 – больше случайность
11:11 · Чемпионат мира 2026
Макаров высказался о том, что его не вызывают в сборную Россию
Все новости
Рекомендуем