Ибрагимович сыграет прощальный матч за Швецию - известен соперник

42-летний нападающий Златан Ибрагимович, завершивший игровую карьеру, проведет прощальный матч за сборную Швеции. Как информирует Football-Italia, встреча состоится 8 июня. Соперником скандинавов будет национальная команда Сербии.

Напомним, что Ибрагимович провел за сборную Швеции 122 поединка. На счету нападающего 62 забитых мяча. Златан является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

На протяжении своей карьеры нападающий поиграл за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».