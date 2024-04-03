Карпин ответил на вопрос о будущем в «Ростове» и сборной России

«В сборной ещё неизвестно, остаюсь я или нет. В «Ростове» - да, у меня контракт. Пишут про сборную, что ещё два года? Ну, спросите у тех, кто пишет», - рассказал специалист на ютуб-канале «Это футбол, брат!».