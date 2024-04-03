Карпин ответил на вопрос о будущем в «Ростове» и сборной России

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о своем будущем в национальной команде.
«В сборной ещё неизвестно, остаюсь я или нет. В «Ростове» - да, у меня контракт. Пишут про сборную, что ещё два года? Ну, спросите у тех, кто пишет», - рассказал специалист на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Напомним, что срок действующего трудового соглашения между Карпиным и сборной России истекает в конце июля 2024 года.
В последнем товарищеском поединке национальная команда встречалась с Сербией. Матч прошел на стадионе «ВТБ Арена» и завершился разгромной победой России со счетом 4:0.
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