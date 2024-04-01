Матерацци вспомнил конфликт с Зиданом в финале чемпионата мира – 2006

Наверное, Марко Матерацци никогда не перестанет получать вопросы об инциденте из финала чемпионата мира – 2006. Тогда, как известно, итальянец получил удар головой в грудь от Зинедина Зидана. Француз в итоге получил красную карточку и, уходя с поля, прошёл мимо кубка мира, который в итоге выиграла Италия.

В интервью The Times Матерацци в очередной раз высказался по поводу той истории.

«Мне это не нравится, потому что это не соответствует моей карьере. Этого эпизода никогда не должно было случиться. В напряжении финала в Берлине, среди ссор и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, а я сказал, что предпочитаю его сестру. Затем он обернулся и отреагировал так, как все помнят. Больше я Зидана не видел», - сказал Матерацци.