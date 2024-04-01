Булыкин предложил мировую звезду на замену Карпину в сборной России

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин хотел бы видеть португальского тренера Жозе Моуринью у руля национальной сборной России.
«Я бы хотел, чтобы Моуринью возглавил сборную России, при определенных обстоятельствах это может произойти. В футболе все возможно. Он очень опытный тренер, может многое дать российскому футболу», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».
В настоящий момент пост главного тренера сборной России занимает Валерий Карпин. В последнем матче под его руководством национальная команда разгромно победила Сербию со счетом 4:0. Моуринью после ухода из «Ромы» является безработным.
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