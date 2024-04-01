Кержаков оценил разгромную победу России над Сербией

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о последнем товарищеском поединке национальной команды.
«Смотрел не целиком. Могу сказать, что наконец сборной России удалось сыграть со статусной командой. Наши ребята показали хорошую и качественную игру. Хороший и показательный матч», - приводит слова Кержакова «Чемпионат».
Напомним, что поединок сборных России и Сербии состоялся 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встреча завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0. Следующий спарринг россияне проведут летом с Беларусью.
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