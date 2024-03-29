Макаров высказался о том, что его не вызывают в сборную Россию

Нападающий московского «Динамо» Денис Макаров высказался о том, почему его не вызывают в сборную России.

Форвард отметил, что не анализирует, почему так происходит, и относится к этому спокойно.

«Я с Карпиным вообще не общался. Только «привет», «пока». Я же пробыл в сборной всего два дня», - приводит слова Макарова «Чемпионат».

26-летний футболист не провел ни одной игры за национальную команду. Он был вызван на сбор в 2021 году на матчи квалификации ЧМ-2022, но получил травму ноги.

В текущем сезоне он принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.