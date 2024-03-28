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Кафанов: «Ещё вечером пятницы понимали, что матча с Парагваем не будет»

28 Марта 2024 • 22:56 Комментировать

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России прокомментировал отмену матча со сборной Парагвая. Напомним, что игра ранее планировалась на 25 марта и должна была состояться на столичной «ВТБ Арене». Но 22 марта в пятницу в «Крокус Сити Холле», что в подмосковном Красногорске, состоялся страшный теракт, повлекший десятки человеческих жертв. В итоге запланированную игру было решено перенести из-за соображений безопасности и морального состояния участников будущего матча.

«В принципе, всё понимали уже вечером в пятницу. Хоть и было объявление, что развлекательные мероприятия отменяются только на выходные, мы понимали, что матч с Парагваем, скорее всего, не состоится. Мы бы и сами не смогли играть в таком состоянии», - приводит слова Кафанова телеканал «Матч ТВ».

Ранее Российская премьер-лига объявила о акции помощи пострадавшим от теракта 22 марта.

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Сборная России Сборная Парагвая Виталий Кафанов ещё теги
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