Колосков: «При Карпине сборная играет раскрепощённо»

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС оценил игру сборной России при Валерии Карпине, который возглавляет национальную команду вот уже почти три календарных года. По его мнению, при Карпине национальная команда соблюдает вектор развития.

«Карпин уже наметил какой-то вектор развития — в команду приглашаются молодые игроки. При Карпине футболисты сборной в целом на поле играют раскрепощённо», - говорит Колосков для «РБ Спорта».

Официально Карпин пока не продлил контракт с РФС, но ранее ходили новости о том, что специалист останется в сборной ещё на два года. Отметим, что при Валерии Георгиевиче, когда он руководил сборной на бровке, российская команда проиграла лишь раз – хорватам в ноябре 2021 года.