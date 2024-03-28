Тошич оценил сборную России

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич дал комментарий по поводу матча между сборными России и Сербии, состоявшегося на прошлой неделе. Как известно, команда Валерия Карпина отпраздновала победу со счётом 4:0.

«Я рад, что в этой команде много молодых, талантливых игроков. Идёте на хорошем пути!» - цитирует Тошича «Чемпионат».

Бывший футболист ЦСКА считает, что победа над Сербией является для российского футбола дополнительным стимулом.

«Обыграть Сербию, участника чемпионата мира и будущего чемпионата Европы, - это дополнительный стимул для российского футбола», - сказал Тошич.

Тошич добавил, что российские футболисты должны работать и ждать снятия футбольных санкций.