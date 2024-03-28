Кафанов: «Лодыгин точно стал опытнее и ментально поменялся в лучшую сторону»

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России оценил ментальные изменения голкипера «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина. В минувший мартовский сбор национальной команды 33-летний Лодыгин вновь был вызван в сборную, впервые за несколько лет.

«Юра точно стал опытнее и ментально поменялся в лучшую сторону. По сравнению с тем, что видел до тренировок, мнение о нем поменялось в лучшую сторону. Им довольны и в клубе», - говорит Кафанов телеканалу «Матч ТВ».

Кафанов добавил, что Лодыгин должен был сыграть хотя бы тайм за сборную, но, увы, матч с командой Парагвая, запланированный на 25 марта, был отменён.

Ранее тренер аргументировал вызов Лодыгина в национальную команду.