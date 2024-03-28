Кафанов аргументировал вызов Лодыгина на мартовский сбор

Многих поклонников сборной России по футболу удивило, что на минувший мартовский сбор национальной команды был вызван 33-летний голкипер «Панатинаикоса» из Афин Юрий Лодыгин. Тренер вратарей российской сборной Виталий Кафанов аргументировал вызов такого опытного игрока.

«Во-первых, он – играющий за рубежом российский вратарь. Во‑вторых, играет очень сильно. В‑третьих, мы никогда не смотрели голкиперам в паспорт», - говорит Кафанов «Матч ТВ».

Увы, на сборе Лодыгин так и не сыграл, ворота россиян в матче против Сербии (4:0) защищал Матвей Сафонов, а матч с командой Парагвая, запланированный на 25 марта, был отменён из-за теракта в Москве.