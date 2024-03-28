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Россия может сыграть с топ-сборной – известно название

28 Марта 2024 • 16:37 Комментировать

Сборная России уже больше двух лет находится под санкциями УЕФА и ФИФА. В таких условиях команда Валерия Карпина может проводить лишь товарищеские матчи. К счастью, в последнее время находить соперников РФС стало проще. В марте Россия сыграла против Сербии (победа 4:0) и планировала сыграть против крепкого Парагвая (игру отменили из-за теракта).

В 2025 году сборная России может сыграть против топ-сборной из Южной Америки – против сборной Уругвая. По словам Начо Алонсо, возглавляющего Уругвайскую ассоциацию футбола, игра действительно может состояться.

«В 2025 году у нас будет возможность провести шесть товарищеских матчей, поэтому игра со сборной России точно возможна в следующем году», - цитирует Алонсо Sport24.

Отметим, что в 2018 году сборные России и Уругвая пересекались на чемпионате мира. Тогда уругвайцы победили со счётом 3:0.

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