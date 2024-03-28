Тарханов: «Сафонов — хороший вратарь, но Акинфеев сильнее»

Российский тренер Александр Тарханов сравнил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

«Игорь — ведущий игрок ЦСКА, он мог бы до сих пор быть первым номером в сборной России. Сафонов — хороший вратарь, но Акинфеев сильнее», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев сыграл в 19 матчах с учетом всех турниров, пропустил 21 гол и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Акинфеев завершил карьеру в национальной команде в 2018 году после окончания домашнего чемпионата мира. Напомним, на том турнире сборная добралась до 1/4 финала.