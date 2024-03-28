Тренер вратарей Кафанов: Сейчас Акинфеев был бы первым номером в сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о бывшем голкипере национальной команды Игоре Акинфееве.

Напомним, вратарь ЦСКА завершил карьеру в сборной России в 2018 году после домашнего чемпионата мира, на котором наша команда добралась до четвертьфинала, одолев в 1/8 испанцев.

«Продолжал бы Акинфеев вызываться в сборную, если бы не завершил карьеру? Безусловно. Более того, он был бы первым номером», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

На счету 37-летнего Акинфеева 111 матчей в составе сборной России. В этих играх голкипер 48 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.