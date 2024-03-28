Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол» отреагировал на информацию о Валерии Карпине. Сообщалось, что специалист продлит контракт с РФС на два года и продолжит работать со сборной России.

«Решение может быть правильным или нет, когда есть постановка задачи, в данном случае спортивной. А её нет, так как сборная не участвует в международных турнирах. Так что Карпин или Пупкин – не имеет значения», – сказал Воробьёв.

Напомним, что сборная России из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА уже больше двух лет проводит только товарищеские игры.