Шавло: «Будет правильно, если Карпин продлит контракт со сборной России»

Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мыслями относительно возможного продления сотрудничества между сборной России и главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Пока всё нормально, но главная проблема, что не играем в международных матчах. Я считаю правильным, если Карпин продлит контракт со сборной», - приводит слова Шавло «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что новый трудовой договор Карпина с национальной командой будет рассчитан до 2026 года.

В последнем поединке под его руководством сборная России одержала победу над Сербией со счетом 4:0.