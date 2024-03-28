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Шавло: «Будет правильно, если Карпин продлит контракт со сборной России»

28 Марта 2024 • 10:50 Комментировать

Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мыслями относительно возможного продления сотрудничества между сборной России и главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Пока всё нормально, но главная проблема, что не играем в международных матчах. Я считаю правильным, если Карпин продлит контракт со сборной», - приводит слова Шавло «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что новый трудовой договор Карпина с национальной командой будет рассчитан до 2026 года.

В последнем поединке под его руководством сборная России одержала победу над Сербией со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сергей Шавло ещё теги
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