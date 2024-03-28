Шавло: «Сборная Азербайджана - хороший вариант для Черчесова»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал информацию о возможном назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана.
«У Черчесова есть иностранный опыт. Потренировать на уровне сборной - хороший вариант для Черчесова. Клубы тренировал, сборную России тоже. Успехи у него есть», - передает слова Шавло «Чемпионат».
Ранее появилась новость, что Станислав Саламович входит в тройку претендентов на пост рулевого сборной Азербайджана. Последним местом работы Черчесова был венгерский клуб «Ференцварош».
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