Дмитрий Черышев: «Очень хорошо, что в сборной России трудится российский тренер»

Дмитрий Черышев, главный тренер ярославского «Шинника» уверен, что РФС следует продлить контракт с Валерием Карпиным и оставить его у руля национальной сборной России.

«Сейчас Валера постоянно собирает национальную команду, видит молодых и перспективных ребят. Очень хорошо, что в сборной трудится российский специалист, он знаком с каждым футболистом из‑за работы тренером в РПЛ», - говорит Черышев в диалоге с «Чемпионатом».

Ранее сообщалось неофициально, что Карпин, возглавивший сборную в 2021 году летом, останется на посту до 2026 года. В марте под его руководством сборная России провела один матч, в котором разгромила сборную Сербии (4:0).