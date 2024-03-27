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Дмитрий Черышев: «Очень хорошо, что в сборной России трудится российский тренер»

27 Марта 2024 • 23:07 Комментировать

Дмитрий Черышев, главный тренер ярославского «Шинника» уверен, что РФС следует продлить контракт с Валерием Карпиным и оставить его у руля национальной сборной России.

«Сейчас Валера постоянно собирает национальную команду, видит молодых и перспективных ребят. Очень хорошо, что в сборной трудится российский специалист, он знаком с каждым футболистом из‑за работы тренером в РПЛ», - говорит Черышев в диалоге с «Чемпионатом».

Ранее сообщалось неофициально, что Карпин, возглавивший сборную в 2021 году летом, останется на посту до 2026 года. В марте под его руководством сборная России провела один матч, в котором разгромила сборную Сербии (4:0).

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Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Черышев ещё теги
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