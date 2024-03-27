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Петрушин: «Не вижу смысла менять Карпина» эксклюзив

27 Марта 2024 • 18:30 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин на два года продлит контракт с РФС.

«Немного напрягает, что он работает и в клубе, и в сборной. А так он действует неплохо. Особенно, если отталкиваться от матча с Сербией. Хотя удаление, конечно, смазало рисунок игры. Но мне понравились действия наших в игре с сербами. Я не вижу смысла менять Карпина», — сказал Петрушин.

Напомним, действующий контракт Карпина со сборной России истекает в конце июля этого года.

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