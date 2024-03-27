Булыкин выступил против совмещения постов Карпиным

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о совмещении постов Валерием Карпиным, который возглавляет «Ростов» и сборную России.

«Совмещение не идет на пользу никому, это вредит и клубу, и сборной. Я против такого, конечно. В мире такого нигде нет», — заявил Булыкин «РБ Спорту».

При этом эксперт считает, что если нет других кандидатов в сборную, то контракт с Карпиным нужно продлевать.

Действующее трудовое соглашение 55-летнего тренера истекает в конце июля этого года. Сообщалось, что РФС хочет предложить новый контракт Карпину, который будет рассчитан до 2026 года.