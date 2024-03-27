Заварзин: Нужно быть с Карпиным до конца

Футбольный функционер Юрий Заварзин высказался о возможном продлении трудового договора Валерия Карпина со сборной России.

«Сейчас у сборной нет каких-либо перспектив. Пока Карпин самый подходящий вариант для национальной команды. Не надо изобретать велосипед», — заявил Заварзин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, нет ничего страшного в совмещении постов Карпиным при отсутствии официальных матчей сборной, но в случае возвращения в турниры такое недопустимо.

Действующий контракт Карпина со сборной России истекает предстоящим летом. По данным СМИ, новое соглашение тренера с командой будет рассчитано до 2026 года.