Сенников — о будущем Карпина в сборной России: «Не вижу смысла сейчас что-то менять»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о будущем Валерия Карпина на посту наставника сборной России.

Ранее появилась информация, что РФС планирует продлить трудовой договор с Карпиным до 2026 года.

«Думаю, что это правильно. Не вижу смысла сейчас что-то менять. Карпин очень хорошо работает с молодежью», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у Карпина достаточно сил для работы в «Ростове» и сборной, но в случае, например, перехода в «Спартак», с этим могут возникнуть проблемы.

Напомним, действующий трудовой договор Карпина с национальной командой истекает предстоящим летом.