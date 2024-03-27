Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Непомнящий: «Если бы Карпин был не удовлетворён, он бы давно отказался от сборной»

27 Марта 2024 • 13:34 Комментировать

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном новом контракте Валерия Карпина со сборной России. Стороны собираются пролонгировать сотрудничество до 2026 года.

«Если предлагают, то правильно делают, пока всё идёт нормально. Зачем отказываться? Если бы Карпин был не удовлетворён, он бы уже давно отказался от этой работы», - передает слова Непомнящего Metaratings.ru.

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. В последнем матче под его руководством национальная команда одержала крупную победу над Сербией со счетом 4:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Валерий Непомнящий ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» От Промеса забеременела звезда «Дома-2», Мбаппе подписал контракт, а Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед» – в главных слухах недели Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Сборная Колумбии с Кассьеррой и Карраскалем обыграла Испанию в Лондоне
Спортивные новости
Вайсфельд: «Авангард» не просто так второе место на Востоке занял» Свищёв: «У нас ещё есть время продолжить диалог с МОК по поводу наших спортсменов» Канарейкин считает, что потеря Никишина сказалась на игре СКА в плей-офф КХЛ Каменский: «Это не фавориты плохо выступают, а остальные команды к ним подтягиваются» Канарейкин верит в победу «Локомотива» в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Марта
14:00 · Чемпионат мира 2026
Чанов: «Конечно, Карпина надо оставлять» эксклюзив
13:38 · Чемпионат мира 2026
Стрепетов — о сборной России: «Какой смысл менять Карпина на какого-то другого тренера?»
13:34 · Чемпионат мира 2026
Непомнящий: «Если бы Карпин был не удовлетворён, он бы давно отказался от сборной»
13:27 · Чемпионат мира 2026
Губерниев: «Карпин - прекрасный тренер для сборной в таких условиях»
13:26 · Чемпионат мира 2026
Николаев — о будущем Карпина: «Не вижу смысла менять что-либо в сборной»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Мне понравилось, как Тюкавин сыграл против Сербии»
13:00 · Чемпионат мира 2026
Тарханов: «С Карпиным сборная прибавляет» эксклюзив
12:24 · Чемпионат мира 2026
Божович: «Меня не удивила игра России»
12:03 · Чемпионат мира 2026
Эндрик установил рекорд, став круче Пеле и Роналдо 1
12:00 · Чемпионат мира 2026
Экс-тренер сборной России: «Не вижу смысла менять Карпина» эксклюзив
11:52 · Чемпионат мира 2026
Игнатьев: «Карпин заслуживает продлить контракт со сборной России»
11:51 · Чемпионат мира 2026
Нигматуллин высказал мнение о будущем Карпина в сборной России
11:08 · Чемпионат мира 2026
Кудряшов — о матче Россия — Сербия: «Видно было, насколько наша сборная уверена в себе»
10:08 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «Сборной России нет смысла менять Карпина на другого тренера»
09:52 · Чемпионат мира 2026
Тарханов назвал идеального тренера для сборной России
Все новости
Рекомендуем