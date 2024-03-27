Непомнящий: «Если бы Карпин был не удовлетворён, он бы давно отказался от сборной»

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном новом контракте Валерия Карпина со сборной России. Стороны собираются пролонгировать сотрудничество до 2026 года.
«Если предлагают, то правильно делают, пока всё идёт нормально. Зачем отказываться? Если бы Карпин был не удовлетворён, он бы уже давно отказался от этой работы», - передает слова Непомнящего Metaratings.ru.
Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. В последнем матче под его руководством национальная команда одержала крупную победу над Сербией со счетом 4:0.
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