«Учитывая, что у нас нет турнира, к которому мы можем готовиться, тренерский штаб просто охватывает как можно большее количество игроков. Конечно, берут тех, кто в данный момент хорош. Поэтому за последний год через сборную прошло много кандидатов. Где-то попали в струю, где-то нет. Не было четкого состава, отсюда и все результаты. Пока работаем не от мастерства, а от массы. Но в последнее время круг кандидатов сузился, поэтому и появилась сыгранность. Конечно, Карпина надо оставлять. Он объяснял РФС свое видение развитым сборной. Видимо, новая модель их устроила», - сказал Чанов.