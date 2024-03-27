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Чанов: «Конечно, Карпина надо оставлять» эксклюзив

27 Марта 2024 • 14:00 Комментировать

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Учитывая, что у нас нет турнира, к которому мы можем готовиться, тренерский штаб просто охватывает как можно большее количество игроков. Конечно, берут тех, кто в данный момент хорош. Поэтому за последний год через сборную прошло много кандидатов. Где-то попали в струю, где-то нет. Не было четкого состава, отсюда и все результаты. Пока работаем не от мастерства, а от массы. Но в последнее время круг кандидатов сузился, поэтому и появилась сыгранность. Конечно, Карпина надо оставлять. Он объяснял РФС свое видение развитым сборной. Видимо, новая модель их устроила», - сказал Чанов.

В последнем матче сборная России победила Сербию со счетом 4:0.

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Валерий Карпин Сборная России Вячеслав Чанов ещё теги
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