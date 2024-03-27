Губерниев: «Карпин - прекрасный тренер для сборной в таких условиях»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном продлении контракта между сборной России и Валерием Карпиным.

«Пусть работает. Мне кажется, он прекрасный тренер для сборной в таких условиях. Жаль, что команда нигде не играет. Футболистов вызывают лучших, которые есть, тренер он хороший. Пусть продолжает работу», - передает слова Губерниева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Карпин может продлить контракт со сборной России до 2026 года.

В последнем поединке национальная команда отпраздновала разгромную победу над сборной Сербии со счетом 4:0.