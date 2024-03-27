«Видно, что с Карпиным команда прибавляет. С сербами вообще отличный матч. Лучший за два года. Конечно, сложно судить только по товарищеским матчам. Они сильно отличаются от официальных. Сборная должна готовиться к чемпионату Европы 2028 года. Пока ситуация с Украиной не уляжется, нас не вернут на международную арену. Думаю, контракт с Карпиным продлят. Черчесов тоже удачно работал со сборной, можно снова позвать его», - сказал Тарханов.