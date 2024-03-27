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Тарханов: «С Карпиным сборная прибавляет» эксклюзив

27 Марта 2024 • 13:00 Комментировать

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Видно, что с Карпиным команда прибавляет. С сербами вообще отличный матч. Лучший за два года. Конечно, сложно судить только по товарищеским матчам. Они сильно отличаются от официальных. Сборная должна готовиться к чемпионату Европы 2028 года. Пока ситуация с Украиной не уляжется, нас не вернут на международную арену. Думаю, контракт с Карпиным продлят. Черчесов тоже удачно работал со сборной, можно снова позвать его», - сказал Тарханов.

В последнем товарищеском матче сборная России крупно победила Сербию со счетом 4:0.

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Валерий Карпин Сборная России Александр Тарханов ещё теги
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