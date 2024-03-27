Божович: «Меня не удивила игра России»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Миодраг Божович высказался о товарищеском матче между сборными России и Сербии. Напомним, что подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Специалист отметил, что сербы в последнее время играют откровенно плохо, к тому же удаление сыграло большую роль, но и до него они играли не самым лучшим образом.

«Меня не удивила игра России. Уверен, что если бы Гайича не удалили, россияне всё равно бы победили. Пусть и не так уверенно», - приводит слова Божовича «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Сербии примет участие в чемпионате Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля.